SOIRÉE TRICOLORE ET FEUX D’ARTIFICE LE SAMEDI 10 JUILLET AU PONT DE L’OUEN, À HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Haute-Goulaine. SOIRÉE TRICOLORE ET FEUX D’ARTIFICE LE SAMEDI 10 JUILLET AU PONT DE L’OUEN, À HAUTE GOULAINE 2021-07-10 19:30:00 – 2021-07-10 23:30:00

Haute-Goulaine Loire-Atlantique La Municipalité de Haute-Goulaine organise la Soirée tricolore le samedi 10 juillet, à partir de 19h30, au pont de l’Ouen, à Haute-Goulaine.///

Au programme de cette soirée festive et musicale : apéritif offert par la Municipalité à partir de 19h30, bar et restauration à disposition sur place, feu d’artifice à 23h00.///

Nouveauté de l’édition 2021 : dégustation d’anguilles grillées (sur réservation)///

C’est l’association Loire Pour Tous qui est chargée de l’organisation de la dégustation. Les Goulainais qui souhaiteraient goûter cette spécialité sont invités à pré-réserver leurs portions en remplissant le formulaire disponible sur le site de la commune hautegoulaine.fr ou en se rendant à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.///

Par ailleurs, ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur pique-nique (sans oublier de prévoir tables, chaises et plaids).///

L'ambiance musicale sera assurée par Melle Nini et le feu d'artifice par Féérie.///

