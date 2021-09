SOIRÉE TRIBUTES ROCK ANGLAIS QUEEN MUSE La Bresse, 16 octobre 2021, La Bresse.

SOIRÉE TRIBUTES ROCK ANGLAIS QUEEN MUSE 2021-10-16 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-16 23:50:00 23:50:00 Salle des Fêtes Rampe de l’Hôtel de Ville

La Bresse Vosges La Bresse

Date unique et inédite à la Salle des Fêtes de La Bresse pour cette soirée ultra prometteuse grâce à deux Tributes exceptionnels dans le rendu musical, vocal et scénique de deux géants du ROCK ANGLAIS que sont les groupes QUEEN et MUSE. Il fallait oser créer ces TRIBUTES car le challenge était élevé, mais #BohemianDust et #FakeMuse l’ont relevé, tenté et parfaitement réussi. Plus de 3 heures de Rock en hommage à ces deux groupes légendaires qui vous feront perdre la notion de temps et qui vous emmèneront dans le cœur de Londres à WEMBLEY en passant par La Bresse… Pass Sanitaire demandé. Billetterie en ligne.

+33 6 32 50 69 76 https://www.weezevent.com/soiree-tributes-rock-anglais-la-bresse

music live events

