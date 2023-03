Soirée tribute rock Route de Saint Lambert, 10 mars 2023, Cauville Cauville.

Soirée tribute rock

Le Soubock Route de Saint Lambert Cauville

2023-03-10 – 2023-03-10

Route de Saint Lambert Le Soubock

Cauville

Calvados

Cauville

The Company

Tribute rock to the 60’ & 70’

Composé de Sly Laforge (Rita Mitsouko, C.Ringer, Lux…) et Piero (DBFactory) aux guitares et au chant, de Julienas (Jesus Volt, Kaz Hawkins) à la basse et de Jano (Fortune Tellers) à la batterie, le groupe rend un hommage appuyé à la musique rock des 60’ et des 70’. Du boogie de John Lee Hooker au Hard rock d’AC/DC, des Stones aux Beatles, d’Aerosmith aux Doors, de Thin Lizzy à Creedence clearwater revival, laissez-vous porter par le hard blues sans concessions de The Company!!

PLANCHE DE CHARCUTERIE & FROMAGE DE 20H A 22H …. Sans Réservation

+33 7 87 24 11 07 http://soubock-evenements.com/

Route de Saint Lambert Le Soubock Cauville

