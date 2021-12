Soirée Trente Trente ChapitÔ, 1 février 2022, Bègles.

2 spectacles pour une seule soirée ———————————- ### Derviche – Bab Assalam & Sylvain Julien – Musique et cirque Les musiciens en compagnie du circassien Sylvain Julien, réinventent le mythe des derviches avec un concert « tourné », où la transe soufie devient une poésie circassienne. Cette proposition, semblable à longue transe, nous emmène au gré de l’accélération des battements du cœur, vers notre souvenir et notre avenir. Tout public – Durée : 50 min ### De la sainte face à la tête viande – Olivier de Sagazan et Arnaud Nano Méthivier – Performance, musique Olivier de Sagazan et Arnaud Nano Methivier expérimentent ensemble une création pour donner vie à la matière, recouvrir leur propre corps d’argile et de notes de musiques afin d’observer « l’objet » final. Dans cette « Transfiguration », les deux performeurs font appel à la figure du clown et du Joker. Ce mi-homme mi-bête qui en résulte cherche sous ses masques à comprendre qui il est. A partir de 12 ans – Durée : 30 min Mardi 1er février à 20 h , sous chapiteau. 17, Rue Robert Schuman Tarifs soirée Trente Trente : 18 € plein / 12 € réduit – Tarif spectacle seul : 8 €

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde



