Soirée Tremplin | Don Jigi Fest #11 Place du Château Vitré, samedi 23 mars 2024.

Pour sa 11ème édition, l’association Don Jigi Fest a mis en place un tremplin musical, réservé aux artistes locaux désireux de présenter leur projet pour faire partie de la programmation de notre événement légendaire.

Depuis plusieurs années, cette initiative vise à mettre en lumière et à faire découvrir de nouveaux talents à notre public tout en l’impliquant dans la création d’une programmation locale et variée.

L’équipe a sélectionné avec soin 7 finalistes qui se produiront le samedi 23 mars pour la prochaine étape de ce tremplin le vote du public !

Rejoignez-les pour cette soirée de concerts éclectiques au cœur de notre mythique château, où vous aurez directement votre mot à dire en votant pour les 2 artistes qui vous auront le plus marqué et que vous souhaitez voir sur la scène du festival en avril prochain.

Découvrez ci-dessous les 7 finalistes et leurs univers musicaux

@legroupepure pop/rock

@superleonebland indie rock

@thibaees rap

@furycalling rock

@erual9 pop

@orion_edios rap

@raspizofficial reggae

Informations pratiques

– Système de vote physique sur place

– Buvette sur site .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23 02:00:00

Place du Château Cour du Château de Vitré

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne tremplin.donjigifest@gmail.com

