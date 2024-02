Soirée Transmission agricole Salle municipale Fain-lès-Moutiers, mardi 20 février 2024.

Soirée Transmission agricole Salle municipale Fain-lès-Moutiers Côte-d’Or

L’association Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté organise, aux côtés du Point Accueil Transmission de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, de Bio Bourgogne-Franche-Comté et de la commune de Fain-lès-Moutiers, une rencontre sur la thématique de la transmission agricole.

Il est souvent difficile d’anticiper le départ de la ferme, dans la perspective de la transmettre. Il faut anticiper pour avoir le temps d’aborder les aspects techniques, économiques mais également et surtout humains, éléments essentiels pour la réussite de sa transmission. Il faut aussi accueillir une nouvelle personne, lui faire de la place. Céder sa ferme, c’est aussi quitter un métier auquel on est attaché, des réalisations, une histoire. Les possibilités pour la transmission sont diverses, les choix complexes.

Quoi qu’il en soit, la transmission et l’installation, ça se prépare !

Une ferme qui n’est pas transmise disparaît au profit d’une exploitation beaucoup plus grande. Moins de fermes, moins de vie dans les villages. Soucieux d’être à côté des paysans et de sauvegarder la vie de nos campagnes, nous agissons pour les soutenir et les accompagner dans le parcours de transmission de leur ferme.

Nous sommes très attentifs à ce moment qui se vit lors de la transmission, alors que tout est encore possible.

Informations et inscriptions au 06 95 13 32 60 ou par mail s.labbe@terredeliens.org EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 19:00:00

fin : 2024-02-20

Salle municipale 2 Rue de l’École

Fain-lès-Moutiers 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté s.labbe@terredeliens.org

L’événement Soirée Transmission agricole Fain-lès-Moutiers a été mis à jour le 2024-02-02 par PETR AUXOIS-MORVAN