Soirée trail & patrimoine en Avaugour Saint-Péver, 27 avril 2022, Saint-Péver.

Soirée trail & patrimoine en Avaugour Saint-Péver

2022-04-27 – 2022-04-27

Saint-Péver Côtes d’Armor Saint-Péver

Courir et s’instruire. En choisissant notre soirée, vous ne courrez pas pour un chrono ou un classement mais bien pour découvrir les secrets de cette forêt aristocratique. De l’époque de la production de charbon de bois et de sabots à l’exploitation et la préservation des arbres, laissez-vous guider par ce trail insolite, en petit groupe, entre amis, avec une petite surprise locale à l’arrivée.

Sur inscription à l’Office de Tourisme. Prévoir une lampe frontale.

contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47 http://www.falaisesdarmor.com/

Saint-Péver

