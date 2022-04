Soirée Trafic, 21 mai 2022, .

Soirée Trafic

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21

Sérigraphie, micro-édition, fanzines



À l’occasion du Salon de l’édition indépendante TRAFIC #1 – les 21 & 22 mai au Frac à Marseille – la soirée Trafic se fête à la Friche avec de nombreux·ses artistes invités.



Au programme :

Impression, performances, DJ sets proposés par un choix d’éditeurs présents au Frac pour le salon :



• 19h30 à 21h30 | Kent Robinson et Abbaye Print – Atelier d’impression

L’abbaye du Print, spécialisée dans la sérigraphie/reliure en série limitée, propose tout spécialement pour la soirée un atelier d’impression live ouvert à tout le monde. Jeux typographiques, lettres et encre fraîche au rendez-vous ; venez réaliser votre propre affiche, dépliant ou fanzine sur papier journal.



• à partir de 19h30 | Le Bureau – Pastis Surprise

Le Bureau est un duo d’artiste (Louise Mutrel et Gaël Sillere) dont la ligne éditoriale se situerait entre le rayon Hard discount et la papeterie de votre hypermarché le plus proche. Créé en 2016, Le Bureau ne produit pas d’images mais en récupère, photoshope et mixe le tout pour matérialiser l’imagerie destinée à la vente dans des éditions, kimono plastifié, verres, bougies, …



• à partir de 20h | Joanna Wong – Quand les gâteaux font de la politique

Pendant la soirée, l’artiste passe en toute discrétion parmi le public avec quelques devinettes liées à la situation politique de Hong Kong. La bonne réponse est recomposée par une petite pâtisserie. Certaines pâtisseries auront une fève dissimulée à l’intérieur, les participants qui auront eu la chance de trouver une de ces fèves partiront avec un exemplaire de fanzine réalisée par l’artiste pendant sa résidence.



• à partir de 20h | Le bingo 16b – Concours de chance

Des lots à gagner ! Tirages photographiques, microéditions et objets dérivés créés spécialement pour l’occasion par 16b.



• à partir de 20h30 | Laurent Derobert – Elixir

Laurent Derobert, artiste, propose de servir un shoot d’élixir concentré du Paraïs, sorte de distillation à partir d’une sélection de graines du Paraïs de poche.



• à partir de 21h | Théo Petit / Suze Tonicb – Retro Stripper

Retro Stripper vous ouvre les portes des coulisses du show burlesque d’une dragqueen. Découvrez l’espace caché des préparations et assistez à un spectacle offrant comme unique show ce qui n’était pas censé l’être…



• de 21h15 à 1h30 | DJSets

Dj L’espionne & Optical Sound

CUM_CUM_CUMBIA par if le fric

Dessentie

Dizonord



