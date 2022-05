Soirée tradition : démonstration de Force basque Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

2022-07-21 19:30:00 – 2022-07-21

Urrugne Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 L’association de Force Basque Lagunak proposera des démonstrations de différentes épreuves avec participation du public. – Tir à la corde

– Porté de bidons de lait de 41kg chacun

– Levé d’enclume de 18kg

– Ramassage d’épis de mais

– Coupe de scie de long

