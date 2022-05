Soirée Tous en blanc au 18

Soirée Tous en blanc au 18, 5 août 2022, . Soirée Tous en blanc au 18

2022-08-05 22:00:00 22:00:00 – 2022-08-05 00:00:00 00:00:00 Rendez-vous au bar à vins Le 18 à Luneray tout de blanc vêtus pour une soirée sous le signe de la classe ! Tous en blanc, c’est ce vendredi 5 août dès 22h. Rendez-vous au bar à vins Le 18 à Luneray tout de blanc vêtus pour une soirée sous le signe de la classe ! Tous en blanc, c’est ce vendredi 5 août dès 22h. Rendez-vous au bar à vins Le 18 à Luneray tout de blanc vêtus pour une soirée sous le signe de la classe ! Tous en blanc, c’est ce vendredi 5 août dès 22h. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville