Soirée “Top Gun”, 30 mai 2022 18:30, Paris.

A l’occasion de la sortie du film : TOP GUN MAVERICK, l’association humanitaire de l’IPSA : Stud’Act, et IPSA Flight vous proposent de vous réunir pour une soirée évènement. Au programme : un pot d’accueil, la projection du film, des lots d’exception à gagner et un After-movie proposé par le BDE Stell’air. Tous les bénéfices de cet évènement seront reversés à l’ONG partenaire de l’IPSA : Aviation Sans Frontières.

L’évènement (ouvert aux externes) commencera à 18h30, arrivée tolérée jusqu’à 19h00. Lors de cette soirée vous aurez la possibilité de remporter de nombreux lots, dont font partie quatre livres dédicacés de la main de Thomas Pesquet. Le tirage au sort aura lieu à 19h10. Cet évènement sera succédé par un Afterwork IPSAlien.

C’est donc dans le but de soutenir Aviation Sans Frontière que Stud’Act est fière de vous proposer un nouvel évènement qui, à l’occasion de la sortie du film de Joseph Kosinski : Top Gun Maverick, nous réunira tous au sein du cinéma UGC Bercy pour un moment de convivialité IPSAlien. Tous les fonds récoltés pendant cette soirée seront reversés à Aviation Sans Frontière. Nous comptons sur vous pour venir en nombre avec l’enthousiasme, la générosité et la solidarité dont l’IPSA sait faire preuve, afin que nous puissions à nouveau faire briller ce partenariat au combien prestigieux que l’IPSA et Stud’Act ont la chance de partager avec Aviation Sans Frontières.

A propos de Stud’Act

Stud’Act est une association à but non lucratif dont l’objectif principal est d’apporter un appui et une solidarité aux associations déjà existantes dans le domaine du social. L’association fait partie des associations de l’IPSA (Institut Polytechnique des Sciences Avancées) à Ivry-Sur-Seine, qui est une école d’ingénierie spécialisée dans l’aéronautique.