Soirée tootOtoor au Relai·s des Futurs Le Relai·s des Futurs Lormes, vendredi 29 mars 2024.

Soirée tootOtoor au Relai·s des Futurs Le Relai·s des Futurs Lormes Nièvre

Une soirée conviviale pour rencontrer les autres utilisateurs et utilisatrices de tootOtoor dans le coin et un moment d’échange avec Stéphane (co-créateur de l’application) pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de tootOtoor.

De 19h à minuit. Possibilité de ramener de quoi grignoter et de partager. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:00:00

fin : 2024-03-29 23:55:00

Le Relai·s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com

L’événement Soirée tootOtoor au Relai·s des Futurs Lormes a été mis à jour le 2024-03-15 par COORDINATION NIEVRE