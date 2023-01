SOIRÉE TIME’S UP & SOUPE PARTICIPATIVE Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Venez avec vos légumes à partir de 19h pour déguster une bonne soupe bien chaude!

TIME’S UP, MAIS QU’EST CE DONC?

Time’s Up! est un jeu d’ambiance et d’équipes dans lequel les joueurs se font deviner des mots (objets, personnalité, métier etc.).

Le temps d’un sablier, vous devrez faire deviner le plus de mot à vos co-équipiers !

Les règles sont simplissimes : Première manche : L’orateur parle librement / Deuxième manche : L’orateur ne peut dire qu’un mot/ Troisième manche : L’orateur ne peut plus parler, c’est l’heure du mime

Les équipes seront faites sur place, l’idée est de jouer avec des personnes que l’on ne connait pas forcément, c’est encore mieux!

Ouverture du café associatif à 19h

Ouverture du café associatif à 19h

Fermeture de la taverne à 23h ladistilleriedesinitiatives@gmail.com

