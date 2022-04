Soirée Thiais en transition – La Forêt dans tout ses états 54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France Thiais Catégories d’évènement: Thiais

Val-de-Marne

Soirée Thiais en transition – La Forêt dans tout ses états 54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France, 20 avril 2022, Thiais. Soirée Thiais en transition – La Forêt dans tout ses états

54 Rue de la Saussaie, 94320 Thiais, France, le mercredi 20 avril à 19:30

Soirée Thiais en transition – La Forêt dans tout ses états ———————————————————- ### MERCREDI 20 AVRIL 2022 À 19:30 _54 Rue de la Saussaie, 94320 Thiais, France_ Évènement de Thiais en transition 54 Rue de la Saussaie, 94320 Thiais, France Une soirée pour mettre à l’honneur la Forêt, son rôle dans la préservation de la planète, ses diverses formes (micro-forêt, forêt comestible), et pour échanger sur les arbres, en campagne comme à la ville. Repas autour d’un buffet partagé, privilégiant les produits locaux et de saison [https://thiaisentransition.wixsite.com/association/single-post/la-forêt-dans-tous-ses-états](https://thiaisentransition.wixsite.com/association/single-post/la-forêt-dans-tous-ses-états) Proposé par Thiais ne transition 54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France 54 Rue de la Saussaie, 94320 Thiais, France Thiais Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T19:30:00 2022-04-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Thiais, Val-de-Marne Autres Lieu 54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France Adresse 54 Rue de la Saussaie, 94320 Thiais, France Ville Thiais lieuville 54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France Thiais Departement Val-de-Marne

54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France Thiais Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiais/

Soirée Thiais en transition – La Forêt dans tout ses états 54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France 2022-04-20 was last modified: by Soirée Thiais en transition – La Forêt dans tout ses états 54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France 54 Rue de la Saussaie,94320 Thiais,France 20 avril 2022 54 Rue de la Saussaie 94320 Thiais France Thiais Thiais

Thiais Val-de-Marne