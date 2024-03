Soirée thématique Vignes et Vins Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune, samedi 22 juin 2024.

Soirée thématique Vignes et Vins Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune Côte-d’Or

Rendez-vous au cœur du vignoble de Beaune pour une lecture du paysage, et pour décrypter le cycle végétatif de la vigne.

Puis retour à la cuverie pour une visite guidée des chais, suivie d’une dégustation et d’un repas convivial servi sur place et agrémenté de millésimes matures de la Maison. EUR.

Début : 2024-06-22 18:00:00

fin : 2024-06-22 22:00:00

Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté visit@louisjadot.com

