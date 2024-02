Soirée thématique : Patrons dans la tourmente : occupation allemande et épuration Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix, jeudi 11 avril 2024.

Soirée thématique : Patrons dans la tourmente : occupation allemande et épuration Une conférence de l’historien Hervé Joly suivie d’un spectacle de lecture d’archives par la compagnie Nina. Jeudi 11 avril, 18h30 Archives Nationales du Monde du Travail Entrée libre. Gratuit.

Début : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:30:00+02:00

Quel regard notre société contemporaine porte-t-elle sur les entreprises qui ont travaillé pour l’Occupant durant la seconde guerre mondiale et leurs dirigeants ? Les Trente Glorieuses ont tempéré les rancœurs de l’après-guerre, mais que reste-t-il dans notre inconscient collectif comme mémoire de la collaboration économique ? Que nous disent les archives sur cette périodé ?

18h30 : Conférence d’Hervé Joly, historien et directeur de recherches au CNRS.

19h30 : Spectacle de lecture d’archives par la compagnie Nina.

Où ? Aux Archives nationales du monde du travail, rond point de l’Europe, Roubaix.

Quand ? Le jeudi 11 avril 2024.

Le prix ? Gratuit. Entrée libre.

Pour accompagner cette évocation de la collaboration économique, les ANMT diffuseront du 8 au 14 avril les documentaires « Les heures vert de gris » (2019) et « Le mur de l’atlantique. Monument de la collaboration » (2010) dans le salon cinéma de l’exposition.

Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l'ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l'industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d'acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d'entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail.

Coupure de presse issue de l’édition du 16 février 1945 du journal Liberté. AD59 JX 614, Liberté.