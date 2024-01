Soirée thématique Multimédia Obernai, mercredi 7 février 2024.

Thématique « l’obsolescence programmée » redonner vie à un équipement ancien et installer LINUX. Avec Roland, conseiller numérique au CSC et Frédéric Herz du Club Informatique de Boersch,

Roland, conseiller numérique au CSC et Frédéric Herz du Club Informatique de Boersch, vous conseillerons pour redonner vie à un équipement ancien, et pour y installer LINUX.

Pour tout public, sur inscription à l’accueil au 03 88 95 01 24. EUR.

2 Avenue de Gail

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@cscarimbaud.com

Début : 2024-02-07 18:00:00

fin : 2024-02-07 20:00:00



L’événement Soirée thématique Multimédia Obernai a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de tourisme d’Obernai