Soirée thématique Chili place de la république La Roche Posay La Roche-Posay, mardi 16 avril 2024.

Soirée thématique Chili place de la république La Roche Posay La Roche-Posay Vienne

En première partie un film documentaire sur le Nord Chili et le désert d’Atacama réalisé par 2 habitants de La Roche Posay.

En 2ème partie un réctal de chansons et de musique sud-américaines par le groupe Cascabel de Chauvigny. Des rythmes divers , deux voix féminines et plusieurs instruments de musique pour un voyage musical du Pacifique à l’Atlantique et des CaraÏbes à la Patagonie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:15:00

fin : 2024-04-16 22:45:00

place de la république La Roche Posay Cinéma de La Roche Posay

La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée thématique Chili La Roche-Posay a été mis à jour le 2024-03-29 par ACAP