Soirée théâtre Une femme idéale Salle Entre Fêtes Garchizy, vendredi 22 mars 2024.

La commune de GARCHIZY accueille vendredi 22 mars à 20h30, à la salle de l’Entre-Fêtes, la pièce de théâtre de la Compagnie Edolo « Une femme idéale » de Rivoire et Cartier.

Tarifs 10 € pour les plus de 16 ans, 5 € pour les 12 à 16 ans et gratuit jusqu’à 11 ans.

Infos au 03.86.58.86.31 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 22:00:00

Salle Entre Fêtes Route de Garchizy

Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@garchizy.fr

