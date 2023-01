Soirée Théâtre « Un riche, trois pauvres » Maël-Carhaix Maël-Carhaix Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Soirée Théâtre « Un riche, trois pauvres » 
21 janvier 2023
Salle de l'Arc-en-ciel
12 rue de Rostrenen
Maël-Carhaix
Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor La compagnie Noir de Coeur va jouer une libre adaptation d’une pièce de Louis Calaferte, Un Riche, Trois Pauvres, en plusieurs tableaux, drôles et caustiques à la fois. « Un riche, trois pauvres », c’est un cri ! L’appel d’humains souvent pauvres, rarement riches mais qui se posent toujours la question de la raison de leur existence. A travers plusieurs tableaux se déroule le théâtre de la vie : l’amour, la haine, le rire et les larmes. Des personnages truculents, timides ou maladroits, comiques ou dramatiques, se côtoient, se rencontrent, se rudoient parfois. 20h30- salle de l’Arc en Ciel – Route de Rostrenen.

Entrée libre, contribution à l’appréciation de chacun. Rens. 06 32 96 43 40 Org. Le Chaudron des Arts +33 6 32 96 43 40 Salle de l’Arc-en-ciel 12 rue de Rostrenen Maël-Carhaix

