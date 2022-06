Soirée théâtre : un one-woman show désopilant Théâtre de Dix Heures Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 09 juin 2022

de 20h00 à 22h00

. payant DareWomen organise une soirée théâtre autour du handicap, grâce à Caroline Le Flour, DareWomen, qui fait un one-woman show désopilant autour du cancer et des épreuves qu’elle a traversées. Elle donne aussi des clés pour mieux rebondir après une épreuve de vie.

DareWomen est une association spécifiquement dédiée à aider les femmes. Son entité DareWomen Handicap se destine aux femmes en situation de handicap. Elle les fait briller, lutte contre les préjugés de la société civile et des entreprises et facilite leur insertion professionnelle et leur maintien dans l’emploi. LE MOIS PARISIEN DU HANDICAP 2022 Découvrez les évènements de l’association DareWomen : # 09/06 théâtre avec le one-woman show de Caroline Le Flour, sur le site du théâtre # 10/06 =petit-déjeuner Osez l’inclusion à destination des DRH à la mairie du 16ème arrondissement de Paris, sur inscription à l’email darewomenhandicap@gmail.com # 29/06 = atelier en ligne à destination des personnes en situation de handicap, sur le thème Bien vivre son handicap dans la sphère professionnelle, animée par Géraldine de Blasi, psychologue. Inscription sur le compte instagram de DareWomen (dans la bio) ou contact@darewomen.org Théâtre de Dix Heures 36 Bd de Clichy, 75018 Paris Contact : https://theatrededixheures.fr/movies/la-chauve-sourit/ contact@darewomen.org https://theatrededixheures.fr/movies/la-chauve-sourit/

