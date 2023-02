Soirée théâtre : « Tout bascule » Porte-de-Benauge OT de l'Entre-deux-Mers Porte-de-Benauge Catégories d’Évènement: Gironde

PORTE DE BENAUGE

Soirée théâtre : « Tout bascule », 4 mars 2023, Porte-de-Benauge OT de l'Entre-deux-Mers Porte-de-Benauge. Soirée théâtre : « Tout bascule » Salle Yvonne Domec Porte-de-Benauge Gironde

2023-03-04 – 2023-03-04 Porte-de-Benauge

Gironde Porte-de-Benauge 5 EUR Une représentation de la pièce comique « Tout bascule » d’Olivier Lejeune, interprétée par la troupe La Rampe Caumontaise. Une représentation de la pièce comique « Tout bascule » d’Olivier Lejeune, interprétée par la troupe La Rampe Caumontaise. +33 6 89 39 21 49 Comité des fêtes Porte-de-Benauge

Porte-de-Benauge

dernière mise à jour : 2023-02-25 par OT de l’Entre-deux-Mers

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, PORTE DE BENAUGE Autres Lieu Porte-de-Benauge Adresse Salle Yvonne Domec Porte-de-Benauge Gironde OT de l'Entre-deux-Mers Ville Porte-de-Benauge OT de l'Entre-deux-Mers Porte-de-Benauge lieuville Porte-de-Benauge Departement Gironde

Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge OT de l'Entre-deux-Mers Porte-de-Benauge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porte-de-benauge ot de l'entre-deux-mers porte-de-benauge/

Soirée théâtre : « Tout bascule » 2023-03-04 was last modified: by Soirée théâtre : « Tout bascule » Porte-de-Benauge 4 mars 2023 Gironde OT de l'Entre-deux-Mers Porte-de-Benauge salle Yvonne Domec Porte-de-Benauge Gironde

Porte-de-Benauge OT de l'Entre-deux-Mers Porte-de-Benauge Gironde