Soirée théâtre : Tout Bascule Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

Soirée théâtre : Tout Bascule Lévignac-de-Guyenne

2022-05-13 21:00:00

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne EUR 10 10 L’association “Le Sourire de Anne” œuvrant pour la lutte contre le cancer, organise une soirée théâtre avec la Cie La Rampe qui présente “Tout bascule” d’Oliver Lejeune.

Avec : Nicolas Baba, Cyrinne Duquesne, Martine Ferrandiz, Mario De La Fuente, Valentin Joiret, Sébastien Laffargue, Vétou Pompele +33 6 19 95 64 67 L’association “Le Sourire de Anne” œuvrant pour la lutte contre le cancer, organise une soirée théâtre avec la Cie La Rampe qui présente “Tout bascule” d’Oliver Lejeune.

Lévignac-de-Guyenne

