Le Bourg-Dun Seine-Maritime Spectacle théâtral « Sans dessus dessous » d’après Feydeau par la troupe Les Dits d’Ascalie de Belbeuf.

