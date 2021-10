Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Soirée théâtre Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Maurice-de-Lignon

Soirée théâtre Saint-Maurice-de-Lignon, 13 novembre 2021, Saint-Maurice-de-Lignon. Soirée théâtre 2021-11-13 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-13 Salle Latour Maubourg Rue Nationale

Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Le GACS propose une soirée théâtre avec la troupe « les 3 coups de Saint Just » qui interprétera une pièce de Marie Laroche Fermis « un week end à tout casser » https://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Autres Lieu Saint-Maurice-de-Lignon Adresse Salle Latour Maubourg Rue Nationale Ville Saint-Maurice-de-Lignon lieuville 45.22287#4.13797