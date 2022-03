Soirée Théâtre Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Allier

Soirée Théâtre Saint-Clément, 30 avril 2022, Saint-Clément. Soirée Théâtre 8 rue de l’église 5 rue du Point du Jour Saint-Clément

2022-04-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-30 22:30:00 22:30:00 8 rue de l’église 5 rue du Point du Jour

Saint-Clément Allier Saint-Clément EUR 8 Troupe de Creuzier le Vieux. Pièce (1h15 environ) : de Virginie Van Acker avec par ordre d’apparition

Pierre :Christophe Riviere

Cécile : Elisabeth Guillet

Elodie : Nathalie Tortet ou Valérie Fourgeot

Nadine : Nadine Verry

Jacques : Tonio Manzanarres ambdac.animation@gmail.com +33 4 70 59 75 24 8 rue de l’église 5 rue du Point du Jour Saint-Clément

