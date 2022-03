Soirée Théâtre Saint-Céré, 26 mars 2022, Saint-Céré.

Soirée Théâtre M-J C 170 quai Auguste Salesse Saint-Céré

2022-03-26 21:00:00 – 2022-03-26 M-J C 170 quai Auguste Salesse

Saint-Céré Lot

6 EUR 6 Cette comédie traite le sujet avec humour, au travers de la vie

de deux étudiants en collocation :

Colin c’est le fêtard invétéré, collectionneur d’aventures amoureuses.

Charlotte c’est l’étudiante sérieuse et « coincée ».

Ils partagent avec autant de difficultés que de concessions

le même appartement d’étudiants.

Ce matin-là, ils vont faire une drôle de rencontre.

Deux visiteurs inattendus, 30 ans plus âgés qu’eux, vont venir troubler

et peut-être bouleverser leurs destinées, car ils connaissent tout de leur futur…

Une pièce de théâtre de Frédéric Dubost, mise en scène par Frédéric Dugard, jouée à la MJC Centre Social de Saint-Céré.

Et si vous rencontriez votre vous-même 30 ans plus jeune ou 30 ans plus âgé.

Que feriez-vous ?

1h20 de détente, d’amusements et de réflexion autour d’une situation

très improbable.

+33 5 65 10 83 33

