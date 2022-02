SOIRÉE THÉÂTRE SACHA GUITRY Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Catégories d’évènement: Lorry-Mardigny

Moselle

SOIRÉE THÉÂTRE SACHA GUITRY Lorry-Mardigny, 25 février 2022, Lorry-Mardigny. SOIRÉE THÉÂTRE SACHA GUITRY Salle des fêtes 2 rue des Sources Lorry-Mardigny

2022-02-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-25 22:30:00 22:30:00

Lorry-Mardigny Moselle Lorry-Mardigny La compagnie “des Masques, des Voix” nous propose deux pièces du dramaturge prolifique : « Les desseins de la providence » et « Une paire de gifles », deux comédies qui tournent autour des thèmes chers à l’auteur, à savoir : la femme, le mari, l’amant et les imbroglios qui peuvent en découler…!

Entrée gratuite et chapeau. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette date. +33 6 47 33 29 07 https://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/ Compagnie des Masques, des Voix

Salle des fêtes 2 rue des Sources Lorry-Mardigny

