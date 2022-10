Soirée théâtre, repas et canteres Aramits Aramits Catégories d’évènement: Aramits

Soirée théâtre, repas et canteres Aramits, 5 novembre 2022, Aramits. Soirée théâtre, repas et canteres

Salle de fêtes Aramits Pyrnes-Atlantiques

2022-11-05 19:30:00 – 2022-11-05 Aramits

Pyrnes-Atlantiques Aramits EUR 13 13 Soirée théâtre, repas et canteres.

19h30 : Théâtre « Les Mousquillous d’Issor » Français-Béarnais (Gratuit)

20h30 : Repas et canteres animé par nos groupes barétounais

Repas sous réservation comité fêtes Aramits

Aramits

