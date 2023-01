Soirée théâtre proposée par Scènes en Valois Neufchelles Neufchelles Neufchelles Catégories d’Évènement: Neufchelles

Oise Neufchelles 8 L’association Scènes en Valois vous propose une soirée théâtre en deux parties, le samedi 21 janvier, à partir de 18h, à la salle des fêtes de Neufchelles.

En 1ère partie, les enfants feront leur show.

Ensuite, place à l’entracte avec restauration sur place.

En 2ème partie, Scènes en Valois présentera une pièce de Jérôme Dubois « Faut prendre la vie du bon côté ».

Entrée : 12€, 8€ pour les enfants de 5 à 12 ans.

Ce sera gratuit pour les moins de 5 ans.

