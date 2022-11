Soirée théâtre pour le téléthon Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Soirée théâtre pour le téléthon

3 Rue Notre-Dame Saint-Riquier Somme

2022-11-18 19:30:00 – 2022-11-19

Somme 7 Téléthon des Six 2022

Les 18 & 19 novembre, le Comité des fêtes de Saint-Riquier organise deux soirées dont les recettes seront intégralement reversées pour le téléthon. Vendredi :

1ère partie : Danse country par les « Coul’boots » de Coulonvillers

2ème partie : Théâtre « toc toc » par la compagnie « Les joyeux lurons » Samedi :

1ère partie : Improvisation

2ème partie : Théâtre « toc toc » par la compagnie « Les joyeux lurons » Rendez-vous vendredi et samedi soir à la salle des fêtes, dès 19h30. Buvette et restauration sur place Le tarif d’entrée est le minimum, vous pouvez donner plus pour le téléthon ! Téléthon des Six 2022

