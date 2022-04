Soirée théâtre “Perceptions” Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 23 avril 2022, Lugon-et-l'Île-du-Carnay.

Soirée théâtre “Perceptions” Lugon-et-l’Île-du-Carnay

2022-04-23 21:00:00 – 2022-04-23 22:30:00

Lugon-et-l’Île-du-Carnay Gironde Lugon-et-l’Île-du-Carnay

EUR 9 La Sauce Théâtre nous présentera une comédie « Perceptions »

A travers une querelle au sein de l’Alphabet, une remise en question du talent de Michel-Ange, des histoires d’amours qui finissent bien, une leçon de guitare plus que surprenante, ou encore une vision très originale du père Noël, et bien d’autres surprises… La Sauce Théâtre vous propose un joyeux florilège de textes, de scènes de vie, de danse… pour un doux moment de plaisir plein de rires et d’émotions.

Perceptions, un spectacle fourmillant, drôle, coloré et poétique, qui propose une autre vision des relations, de l’amour, de l’amitié, du rire, de l’autre… et finalement de toute chose qui nous entoure.

Entrée : 9 € et Gratuit pour les -14 ans

Sans réservation Renseignements 06 34 33 52 90

