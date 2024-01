Soirée théâtre par la compagnie Tac’on Art Levet, samedi 20 janvier 2024.

Soirée théâtre par la compagnie Tac’on Art Levet Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20

fin : 2024-01-20

« A quelle heure on ment ? » de Vivien Lheraux , une comédie désopilante complètement déjantée à retrouver à la salle des fêtes de Levet par la compagnie Tac’on Art venant de Sancoins.

Les comédiens répètent tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront le lendemain pour la première

fois. Ils ne sont pas prêts et rien de se passe comme prévu. S’enchaine alors mensonges, quiproquos, délires et rebondissements… Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au rendez-vous le soir de la première…

10 EUR.

Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire levetderideau@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-03 par OT LIGNIERES