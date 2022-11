Soirée théâtre, musique et danse Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Allier EUR 19h : Chorale et balet de zumba par la troupe Art’Terre Auvergne.

20h30 : Les coqueluches de Saint-André jouent » Week-end à Deauville ».

