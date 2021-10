Montmeyran Montmeyran Drôme, Montmeyran Soirée Théâtre Montmeyran Montmeyran Catégories d’évènement: Drôme

Montmeyran Drôme Montmeyran EUR L’association montmeyrannaise “Découvrir avec vous” et la compagnie “La Génissoise” vous propose une pièce de théâtre de Laurent Ruquier “Si C’était à refaire”. decouvriravecvous@gmail.com +33 6 45 17 09 65 https://decouvriravecvous.wixsite.com/decouvriravecvous dernière mise à jour : 2021-09-27 par

