SOIRÉE THÉÂTRE Merville, 19 mars 2022, Merville.

SOIRÉE THÉÂTRE Place du 11 novembre 1918 ESPACE CULTUREL L’ARPÈGE Merville

2022-03-19 14:30:00 – 2022-03-19 17:30:00 Place du 11 novembre 1918 ESPACE CULTUREL L’ARPÈGE

Merville Haute-Garonne Merville

La troupe des « AJT » de Toulouse vous présentera une pièce écrite par Jean Franco et Guillaume Melanie, mise en scène par Gérard Patrelle : « La Candidate »

« La joyeuse galaxie de personnages de « Panique au ministère » reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le premier opus : elle est actuellement ministre de la Jeunesse et des Sports !

Sur un coup de tête, (et à trois mois de la fin de ses fonctions !), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle. En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère… »

Le Foyer rural de Merville vous invite à profiter d’une soirée théâtre avec la pièce « La Candidate » par la troupe de Toulouse les « AJT ».

foyerrural.merville@gmail.com http://www.foyerruralmerville31.fr/

Place du 11 novembre 1918 ESPACE CULTUREL L’ARPÈGE Merville

