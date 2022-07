Soirée Théâtre – » Merle se joue des Tours » – Spéciale PMR Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Catégorie d’évènement: Saint-Geniez-ô-Merle

2022-07-03 19:15:00 19:15:00 – 2022-07-03 20:30:00 20:30:00 Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze Saint-Geniez-ô-Merle À l’heure où les Tours de Merle ferment leur grand portail, la petite porte reste ouverte pour laisser place au théâtre à ciel ouvert pour une soirée spécialement dédiée à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas monter jusqu’en haut des tours et aux personnes à mobilité réduite.

Venez partager un moment enchanté au pied du site et plongez dans l’histoire aux côtés du seigneur Hugues de Merle et ses joyeux compagnons !

Comédiens : Ugo Broussot, Dominique Frémont, Véronique Lesergent, Françoise Chanut, Alain Frémont

Écriture et mise en scène : Véronique Lesergent

Une navette est organisée dès 18h pour accéder sur site.

Rendez-vous à 19h15. Durée : 1h15 environ

Réservation obligatoire : http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet Saint-Geniez-ô-Merle

