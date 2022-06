Soirée Théâtre – » Merle se joue des Tours «

2022-07-10 19:15:00 19:15:00 – 2022-07-10 20:45:00 20:45:00 À l’heure où les Tours de Merle ferment leur grand portail, la petite porte reste ouverte pour laisser place au théâtre à ciel ouvert !

Invitez-vous dans un fabuleux voyage dans le temps au cœur du décor naturel et majestueux des Tours de Merle. Laissez-vous porter par la mémoire des murs et plongez dans la vie du seigneur Hugues de Merle et de son entourage, par petites bribes dialoguées ou chantées.

Comédiens : Véronique Lesergent, Dominique Frémont et Ugo Broussot.

Écriture et mise en scène : Véronique Lesergent

Spectacle ambulant : prévoyez de bonnes chaussures !

Rendez-vous à 19h15. Durée totale : 1h30.

Réservation obligatoire : http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet dernière mise à jour : 2022-06-26 par

