Soirée théâtre Marignane, 28 mai 2022, Marignane.

Soirée théâtre Place Comté de Grasse Mairie annexe du Jaï (salle Jules Raimu) Marignane

2022-05-28 – 2022-05-28 Place Comté de Grasse Mairie annexe du Jaï (salle Jules Raimu)

Marignane 13700

Synopsis “Repas de famille” :

Trouver un sujet de conversation n’est pas facile…mais il faut rester souder et persévérer !



Puis entracte avec petit rafraîchissement



Synopsis ” Cowboys à l’ouest” :

On doit absolument livrer le troupeau à Bill mais on est à 500 miles de Kansas City !!

L’association “Il y a les bons, les mauvais et le reste” vous convie à une soirée théâtre.

En première partie, une comédie culinaire et drôle : “Repas de famille”, qui sera suivie d’un spectacle musical : “Cow-boys à l’ouest”.

Place Comté de Grasse Mairie annexe du Jaï (salle Jules Raimu) Marignane

