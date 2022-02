Soirée Théâtre – Maladie Pittoresque Miramont-de-Guyenne, 11 mars 2022, Miramont-de-Guyenne.

Soirée Théâtre – Maladie Pittoresque Centre Multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne

2022-03-11 – 2022-03-11 Centre Multiculturel 14 rue Martignac

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

4 4 EUR Les compagnies J’ai Pas Sommeil et l’Escalier qui Monte présentent « Maladie pittoresque », une pièce de Benoît Fourchard, avec Jean-Christophe Houin et Mary-Lynn Clarke.

Un homme et une femme sont assis dans la salle d’attente d’un médecin, spécialiste des « maladies pittoresques ». Ils se toisent, se jaugent, s’évaluent, tentent de s’approcher, se racontent, inventent leur vie, oscillent sans cesse entre mensonge et illusion jusqu’à parvenir à leur propre vérité.

+33 5 53 93 45 55

©mairie-miramontdeguyenne

