Soirée Théâtre Maisnières, 18 février 2022, Maisnières.

Soirée Théâtre Maisnières

2022-02-18 – 2022-02-18

Maisnières Somme Maisnières

La troupe des Joyaux lurons revient avec son nouveau spectacle – Comédie « Broadway, nous voilà »

Formée de membres issus de six villages (Buigny-l’Abbé, Bussus-Bussuel, Yaucourt-Bussus, Oneux, Brucamps et Saint-Riquier), la troupe a vu le jour en 2002, avec pour but d’apporter sa contribution au Téléthon.

20h30 – salle des fêtes de Maisnières

Tarifs : 8€/non adhérent – 6€/adhérent – gratuit pour les enfants

Infos : 06 61 26 38 27

Théâtre Maisnières©Foyer rural

Maisnières

