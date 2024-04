Soirée théâtre Salle des fêtes Madiran, vendredi 10 mai 2024.

La compagnie Dryadalis vous invite pour leur représentation « Tapis Jaune ».

« Un soir de Noël de 1970, Nicole et Daniel, un couple modèle, ont l’idée d’organiser un apéritif-dînatoire dans leur appartement fraîchement rénové des dernières technologies des 70’S. Les invités, Sylvie la meilleure amie de Nicole et André le frère de Daniel, s’apprêtent à vivre un réveillon de l’enfer, qui n’est en fait qu’un prétexte pour faire une déclaration qui changera à jamais la vie de chacun. »

Dryadalis est une jeune compagnie créée le 06/06/2022. Son siège social est situé à Les Lèches commune du département de la Dordogne. Son activité principale est la production de spectacles vivants.

Étienne Fraday est auteur, metteur en scène et comédien originaire du Périgord. Il fera ses études théâtrales au Cours Florent Bordeaux puis au Cours Florent Paris. Il travaillera en parallèle pour le cabaret des Champs-Élysées le Lido de Paris. Il intègre à 19ans la compagnie de théâtre du roi De Coeur et jouera dans diverses pièces de théâtre. Durant l’année 2021 il écrira sa première pièce intitulée Le Facteur qu’il montera et jouera en 2022 avec la compagnie Dryadalis.

Rendez-vous pour un apéro tapas à 19 h !

Sur inscription

5 5 EUR.

Début : 2024-05-10 21:00:00

fin : 2024-05-10

Salle des fêtes MADIRAN

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie dryadaliscompagnie@gmail.com

