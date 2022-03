Soirée Théâtre – Les Variations énigmatiques Salle Bouton d’Art Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Salle Bouton d’Art, le samedi 26 mars à 20:30 L’entrée est de 7 €, 4 € pour les 10-18 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.

La troupe de l’ALJ, Théâtre Pluch’, invite les Léz’Arts Geneston pour une soirée théâtrale à Bouton d’Art, le samedi 26 mars. Ils interpréteront “Les Variations énigmatiques”, d’Eric-Emmanuel Schmitt. Salle Bouton d’Art 6048 Rue des Alouettes, 85620 Rocheservière Rocheservière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T23:00:00

