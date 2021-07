Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Soirée théâtre : le voeu du paon Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Soirée théâtre : le voeu du paon Istres, 20 août 2021-20 août 2021, Istres. Soirée théâtre : le voeu du paon 2021-08-20 – 2021-08-20

Istres Bouches-du-Rhône La cuisinière Brunehaut a bien du mal à gérer Philippe le capitaine, Phoebus le jongleur et Louis le Ménestrel, lors de sa répétition de banquet. Une pièce dans la plus pure tradition du théâtre de trétaux, mêlant joyeusement jeux de scène, jonglerie, musique et escrime. +33 4 42 81 76 00 La cuisinière Brunehaut a bien du mal à gérer Philippe le capitaine, Phoebus le jongleur et Louis le Ménestrel, lors de sa répétition de banquet. dernière mise à jour : 2021-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Ville Istres lieuville 43.51695#4.98743