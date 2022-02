SOIRÉE THÉÂTRE – LE VISITEUR Laxou Laxou Catégories d’évènement: Laxou

Meurthe-et-Moselle

SOIRÉE THÉÂTRE – LE VISITEUR Laxou, 26 février 2022, Laxou. SOIRÉE THÉÂTRE – LE VISITEUR Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté Laxou

2022-02-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-26 Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté

Laxou Meurthe-et-Moselle Laxou 9 EUR Soirée théâtre « Le visiteur »

d’Eric-Emmanuel SCHMITT par la Cie l’Autre Scène —

Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les Juifs. Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore partir ; mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit alors une étrange visite. Un homme vêtu en noir et blanc, intemporel, parfois léger ou grave, souvent énigmatique, tendre ou cynique, entre par la fenêtre et tient d’incroyables discours… Qui est-il ? Un fou ? Un magicien ? Un rêve de Freud ? Une projection de son inconscient ? Ou bien est-il vraiment celui qu’il prétend être : Dieu lui-même ? Comme Freud, chacun décidera, en cette nuit folle et grave, qui est le visiteur… Cette confrontation soulève une question toujours très actuelle : celle de l’homme et de sa liberté. —

Salle Louis Pergaud

1, place de la Liberté – Laxou Village

Entrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif réduit)

Gratuit pour les – de 12 ans

Billetterie sur place / paiement en espèces ou par chèque uniquement. —

Pass vaccinal obligatoire. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. —

Renseignements et réservations :

Pôle Culture : 03 83 28 71 16 – culture@laxou.fr +33 3 83 28 71 16 https://www.laxou.fr/fr/theatre-jeudis-de-pergaud-1/actualites.html Cie l’autre scène

Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté Laxou

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Laxou, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Laxou Adresse Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté Ville Laxou lieuville Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté Laxou Departement Meurthe-et-Moselle

Laxou Laxou Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laxou/

SOIRÉE THÉÂTRE – LE VISITEUR Laxou 2022-02-26 was last modified: by SOIRÉE THÉÂTRE – LE VISITEUR Laxou Laxou 26 février 2022 Laxou Meurthe-et-Moselle

Laxou Meurthe-et-Moselle