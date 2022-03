Soirée Théâtre : Le Père Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-VienneSaint-Brice-sur-Vienne Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne A partir de 20h30. Durée du spectacle : 1h40. Entrée au chapeau. Ouvert à tous. L’Association des Parents d’Élèves du RPI Saint Brice sur Vienne / Saint Martin de Jussac organise avec L’Atelier Théâtre Garance de Saint-Junien une soirée théâtre “Le Père De Florian Zeller “. Il a peut-être été ingénieur, danseur de claquettes ou magicien, on ne sait pas. Et lui, visiblement ne sait pas trop non plus. Il s’inquiète, il tremble, il a peur de ces personnages qui tournent autour de lui et qu’il ne reconnaît pas toujours. Alors il se bat vaillamment pour rester debout, pour tenter de raconter quelque chose de sensé, pour que sa vie se poursuive presque normalement. Tout se mélange dans sa tête. Les lieux familiers tout à coup portent en eux une « inquiétante étrangeté ». C’est le père, en proie aux désordres de l’existence, aux prises avec sa mémoire défaillante. “Le Père” nous touche, nous bouleverse, nous fait rire … Une histoire infiniment humaine. A partir de 20h30. Durée du spectacle : 1h40. Entrée au chapeau. Ouvert à tous. Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne

