SOIRÉE THÉÂTRE – LE DÎNER DE CONS
Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté Laxou
2022-04-28

2022-04-28 – 2022-04-28 Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté

Soirée théâtre "Le dîner de cons"

de Francis VEBER par le Théâtre les Mots Zélés

Jeudi 28 avril – 20h30 —

Chaque mercredi, Pierre BROCHANT et ses amis organisent un « dîner de cons ». Le principe est simple : chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre pense avoir trouvé la perle rare : François PIGNON. —

Salle Louis Pergaud

1, place de la Liberté – Laxou Village

Entrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif réduit)

Gratuit pour les – de 12 ans Billetterie sur place / paiement en espèces ou par chèque uniquement. —

Renseignements et réservations :

Pôle Culture : 03 83 28 71 16 – culture@laxou.fr +33 3 83 28 71 16 https://www.laxou.fr/fr/theatre-jeudis-de-pergaud-1/actualites.html Théâtre les Mots Zélés

Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté Laxou

