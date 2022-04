Soirée théâtre -LE DEMON DE MIDI- Cie Volancia Porte-de-Benauge, 30 avril 2022, Porte-de-Benauge.

Soirée théâtre -LE DEMON DE MIDI- Cie Volancia Porte-de-Benauge

2022-04-30 – 2022-04-30

Porte-de-Benauge Gironde Porte-de-Benauge

10 EUR Le comité des fête de Porte de Benauge organise sa soirée théâtre!

Au programme la pièce de Michel Bernier , le DEMON DE MIDI par la compagnie Volancia.

Fous rire, bonne ambiance et bonne humeur au rendez -vous ,pour les villageois ,voisins et tout ceux qui viennent de plus loin !

Porte-de-Benauge

