Soirée théâtre : Le bal des crapules Marignane, 5 février 2022, Marignane.

Soirée théâtre : Le bal des crapules Le Cercle de la Renaissance 84 avenue Jean Jaurès Marignane

2022-02-05 – 2022-02-06 Le Cercle de la Renaissance 84 avenue Jean Jaurès

Marignane Bouches-du-Rhône

« Ils sont romantiques, passionnés, élégants, sophistiqués… Ne vous y trompez pas, ce bal va faire valser les conventions et vous emporter, au détour d’une danse, dans un tourbillon de rebondissements crapuleux.

Gabrielle et Etienne, un couple de bourgeois, invitent leurs voisins Bernard et Chantal pour une soirée conviviale…. mais avec un objectif bien précis : racheter leurs deux appartements et construire un triplex de rêve !

D’une situation de départ de la vie quotidienne, les surprises s’enchaînent pour étonner sans cesse le spectateur.

Quatre personnages sarcastiques et adorablement détestables pour une comédie rythmée et décapante au final des plus inattendue ! »



Une comédie de Luc Chaumar



Avec : Ludovic Conontin ou Clément Passalacqua, Hugues Del Frari ou Jean-Paul Sarkissian, Claire Girès ou Brigitte Cabréra, Emilie Verdier ou Aline Garcia



Mise en scène et scénographie : Dominique Bérardi



Création musicale : Jean Albrand



Décors : Hugues Del Frari et Carlos Server



Régie son et lumière : Carlos Server



Durée du spectacle : 1h20

Buvette sur place.

L’association « Le Cercle de la Renaissance » invite dans ses murs la compagnie « Le théâtre D’Astromela » qui fera l’honneur d’interpréter une pièce comique : « Le bal des crapules ».

+33 6 07 48 64 40

Le Cercle de la Renaissance 84 avenue Jean Jaurès Marignane

