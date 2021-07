Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Soirée théâtre : l’assemblée des c*** de propriétaires Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Soirée théâtre : l'assemblée des c*** de propriétaires 2021-08-27 21:00:00 – 2021-08-27

Istres Bouches-du-Rhône Une assemblée de copropriétaires avec les petits conflits de voisinages, la mesquinerie, les radins… le tout présenté avec humour et dérision…

12 résolutions mises au vote sur « la durée de la minuterie », « l’installation d’un Digicode », « le nombre de passage de la société de nettoyage », « le ravalement de la façade », « l’installation d’un ascenseur », etc… 1h15 de rire et quelle belle chute ! Comédie de Patrick Plauchu, interprétée par la Compagnie Evènement Une assemblée de copropriétaires avec les petits conflits de voisinages, la mesquinerie, les radins… le tout présenté avec humour et dérision…

12 résolutions mises au vote sur « la durée de la minuterie », « l’installation d’un Digicode », « le nombre de passage de la société de nettoyage », « le ravalement de la façade », « l’installation d’un ascenseur », etc… 1h15 de rire et quelle belle chute ! dernière mise à jour : 2021-06-30 par

